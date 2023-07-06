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Следом за Казахстаном концерт Лепса отменили в Кыргызстане

Следом за Казахстаном концерт Лепса отменили в Кыргызстане

Отменен концерт российского певца Григория Лепса, который должен был состояться в Кыргызстане. Информацию об этом «Азаттыку» 6 июля подтвердили организаторы мероприятия, отметив, что причиной этому стало недовольство среди общественности.

Концерт Лепса был запланирован на 2 августа. После анонса мероприятия отдельные пользователи социальных сетей начали высказываться против выступления артиста в Кыргызстане.

Один из них – политолог Алмаз Тажибай – отметил, что «Кыргызстан придерживается нейтральной позиции в войне России с Украиной, поэтому на территории страны не должны проходить концерты артистов, поддерживающих военную политику Кремля».

До этого был отменен концерт Григория Лепса в Узбекистане, назначенный на 23 октября. Причиной также стало недовольство узбекистанцев в социальных сетях.

Российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков несколько недель назад заявили о награде в 1 миллион рублей за уничтожение танков украинской стороны. После этого был отменен концерт Лепса в Казахстане.

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