Украина и Россия обменялись военнопленными

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О возвращении 45 украинских пленных сообщил глава офиса президента Александр Ермак.

«Нам удалось вернуть из плена домой 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и двух гражданских. Среди них – два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник «Азовстали» и терроборонец из Херсона. Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали. Есть раненые воины. Также военных из Донецкого, включая Бахмут, Запорожское и Харьковское направления. Каждый из них – герой», – написал он в своем Tg-канале.

Российское Минобороны также сообщило о возвращении на родину 45 военнопленных.