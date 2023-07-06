Россия высылает финских дипломатов

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Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей высылает девять дипломатов Финляндии. Об этом говорится на сайте МИД России.

Кроме того, в числе ответных мер на конфронтационные действия было принято решение об отзыве своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября. «Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России», — отмечается в заявлении.

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантер ранее был вызван в МИД России, ему заявили протест в связи «с проводимой Хельсинки антироссийской политикой».