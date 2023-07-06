Контртеррористическая операция в Карабахе докажет Пашиняну то, в чем он упорствует |
Зеленский едет в Турцию |
К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон |
Сиявуш Новрузов предлагает Макрону присоединить Армению к Франции |
«Текст мирного договора еще не готов к подписанию»: Пашинян анонсировал встречу с Алиевым |
Тофиг Зульфугаров: Площадка ДН — наилучшая трибуна, где можно было жестко осудить Макрона |
Участники конференции в Баку рассказали о колониальной политике Франции |
В Баку проходит международная конференция на тему «На пути к полной ликвидации колониализма» (фото) |
Россия ударила по Львову (фото и видео) |
Главное Политика

Захарова о словах президента Франции об Алиеве: Скромность Макрона уступает лишь его мужественности

Захарова о словах президента Франции об Алиеве: Скромность Макрона уступает лишь его мужественности

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о своей роли в карабахском урегулировании никакими результатами не подкреплены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

По ее словам, 28 июня в Марселе Макрон заявил, что оказывает на президента Азербайджана Ильхама Алиева давление, что он единственный, кто обладает четкой позицией по вопросу Нагорного Карабаха, и «чуть ли не в одиночку сохраняет эту тему в повестке мирового сообщества».

«После таких заявлений складывается впечатление, что скромность президента Макрона уступает лишь его мужественности. Мы, конечно, не перестаем удивляться вот этим характеристикам президента Франции. Тому, с каким пафосом он говорит о своей роли, заслугах нагорно-карабахском урегулировании, да и по другим вопросам тоже», – сказала Захарова.

Жаль, что Макрон ничего не сказал о практических результатах столь плодотворной работы, добавила российский дипломат.

«Возможно, не сказал, потому что этих результатов никто никогда не видел», – отметила представитель МИД РФ, указав на то, что это касается и многих других дел, за которые брался Макрон.

У Москвы, по ее словам, давно нет иллюзий по поводу способности Франции внести вклад в решение сложных проблем Карабаха.

«Саботирование работы, а, по сути, развал, в том числе и стараниями Парижа, Минской группы ОБСЕ в 2022 г., принятие осенью прошлого года Национальным собранием и Сенатом Франции резолюции с осуждением, как они написали, «агрессии Азербайджана» и требованием ввести санкции против самой страны и ее официальных лиц, инициирование Парижем решения о развертывании гражданской миссии в Армении с сомнительным мандатом и без учета мнения Азербайджана, – все это наглядные примеры французской повестки дня в этом региональном конфликте, требующем знаний, профессионализма и выверенности действий», – считает российский дипломат.

По ее словам, все эти действия направлены не на помощь сторонам, а на вытеснение России и реализацию своих политических, а порой и предвыборных целей. Они, с точки зрения Захаровой, не только не оказали положительного результата не переговорный процесс, но напротив – дискредитировали роль Франции как посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Но самопиар тоже никто не отменял. Возможно, это единственное, что у них остается», – заметила Захарова.

Теги:
Из этой рубрики
Президент Албании прибыл в Азербайджан
Политика

Президент Албании прибыл в Азербайджан

2023/07/06, 16:26
Захарова о действиях РМК в случае реализации контртеррористической операции в Карабахе
Политика

Захарова о действиях РМК в случае реализации контртеррористической операции в Карабахе

2023/07/06, 15:38
Спецпредставитель МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией посетит Баку
Политика

Спецпредставитель МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией посетит Баку

2023/07/06, 15:25
Захарова о словах президента Франции об Алиеве: Скромность Макрона уступает лишь его мужественности
Политика

Захарова о словах президента Франции об Алиеве: Скромность Макрона уступает лишь его мужественности

2023/07/06, 14:53
Хикмет Гаджиев: Колониализм – позорная страница человечества
Политика

Хикмет Гаджиев: Колониализм – позорная страница человечества

2023/07/06, 14:35
Представитель Новой Каледонии: Азербайджан имеет право помогать движению за деколонизацию
Политика

Представитель Новой Каледонии: Азербайджан имеет право помогать движению за деколонизацию

2023/07/06, 14:01
Представитель Партии свободы Мартиники: Франция никогда не была демократической
Политика

Представитель Партии свободы Мартиники: Франция никогда не была демократической

2023/07/06, 13:40
Эльшад Искендеров: Посредничество Франции привело к войне в Карабахе
Политика

Эльшад Искендеров: Посредничество Франции привело к войне в Карабахе

2023/07/06, 13:28
К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон
Политика

К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон

2023/07/06, 12:06