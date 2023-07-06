Захарова о словах президента Франции об Алиеве: Скромность Макрона уступает лишь его мужественности

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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о своей роли в карабахском урегулировании никакими результатами не подкреплены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

По ее словам, 28 июня в Марселе Макрон заявил, что оказывает на президента Азербайджана Ильхама Алиева давление, что он единственный, кто обладает четкой позицией по вопросу Нагорного Карабаха, и «чуть ли не в одиночку сохраняет эту тему в повестке мирового сообщества».

«После таких заявлений складывается впечатление, что скромность президента Макрона уступает лишь его мужественности. Мы, конечно, не перестаем удивляться вот этим характеристикам президента Франции. Тому, с каким пафосом он говорит о своей роли, заслугах нагорно-карабахском урегулировании, да и по другим вопросам тоже», – сказала Захарова.

Жаль, что Макрон ничего не сказал о практических результатах столь плодотворной работы, добавила российский дипломат.

«Возможно, не сказал, потому что этих результатов никто никогда не видел», – отметила представитель МИД РФ, указав на то, что это касается и многих других дел, за которые брался Макрон.

У Москвы, по ее словам, давно нет иллюзий по поводу способности Франции внести вклад в решение сложных проблем Карабаха.

«Саботирование работы, а, по сути, развал, в том числе и стараниями Парижа, Минской группы ОБСЕ в 2022 г., принятие осенью прошлого года Национальным собранием и Сенатом Франции резолюции с осуждением, как они написали, «агрессии Азербайджана» и требованием ввести санкции против самой страны и ее официальных лиц, инициирование Парижем решения о развертывании гражданской миссии в Армении с сомнительным мандатом и без учета мнения Азербайджана, – все это наглядные примеры французской повестки дня в этом региональном конфликте, требующем знаний, профессионализма и выверенности действий», – считает российский дипломат.

По ее словам, все эти действия направлены не на помощь сторонам, а на вытеснение России и реализацию своих политических, а порой и предвыборных целей. Они, с точки зрения Захаровой, не только не оказали положительного результата не переговорный процесс, но напротив – дискредитировали роль Франции как посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Но самопиар тоже никто не отменял. Возможно, это единственное, что у них остается», – заметила Захарова.