Представитель Новой Каледонии: Азербайджан имеет право помогать движению за деколонизацию

68 Просмотров

«Франция по-прежнему ведет себя как колониальная сила и использует народы, которые она держит под колониальным гнетом в своих национальных интересах».

Об этом заявил председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан на пресс-конференции по итогам круглого стола в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения, членом которого является и Азербайджан.

«Франция должна соблюдать свои обязательства в связи с международными принципами и уважать право народов на самоуправление», – отметил он.

Председатель парламента подчеркнул, что Азербайджан также имеет право оказывать помощь движению за деколонизацию других стран.