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За коррупцию задержан племянник президента Кыргызстана

За коррупцию задержан племянник президента Кыргызстана

В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова – Улана Жапарова. Он подозревается в коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

В Первомайском районном суде сообщили, что мужчина водворен в СИЗО № 1 до 26 июля.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев подтвердил, что это действительно родственник главы государства. Он является сыном двоюродного брата президента Ракымжана Жапарова. МВД задержало его по подозрению в участии в коррупционных схемах на таможне.

«Узнав об этом, президент потребовал принять законные меры в отношении подозреваемых. Данный случай еще раз свидетельствует о том, что в борьбе с коррупцией нет избирательности. Любой гражданин, несмотря на родственные или другие связи, в случае совершения преступления или правонарушения будет привлекаться к ответственности по всей строгости закона. Если дело связано с коррупцией, то в обязательном порядке возмещать ущерб», – сказал Султанбаев.

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