Meta запустила социальную сеть Threads – аналог Twitter

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Американская компания Meta выпустила социальную сеть Threads, аналогичную своему конкуренту Twitter.

По словам гендиректора Meta Марка Цукерберга, за первые часы работы в соцсети зарегистрировались более пяти миллионов пользователей. Для входа в Threads требуется аккаунт в Instagram. При этом в новой соцсети сохранятся подписки на инстаграм-профили, которые тоже используют Threads.

Meta заявила, что планирует сделать Threads совместимой с ActivityPub – технологией, позволяющей переносить свои аккаунты и подписчиков в другие приложения. Это откроет «новую эру разнообразных и взаимосвязанных сетей», сообщила компания.

В Threads можно писать сообщения длиной до 500 символов и публиковать пятиминутные видео. Сейчас приложение доступно в магазинах Apple и Google сотни стран, в том числе – России через VPN. В Евросоюзе его пока скачать нельзя из-за законодательных ограничений.