К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон |
Сиявуш Новрузов предлагает Макрону присоединить Армению к Франции |
«Текст мирного договора еще не готов к подписанию»: Пашинян анонсировал встречу с Алиевым |
Тофиг Зульфугаров: Площадка ДН — наилучшая трибуна, где можно было жестко осудить Макрона |
Участники конференции в Баку рассказали о колониальной политике Франции |
В Баку проходит международная конференция на тему «На пути к полной ликвидации колониализма» (фото) |
Россия ударила по Львову (фото и видео) |
Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО |
Генсек ОПЕК опроверг слухи о приглашении Азербайджана в организацию (обновлено) |
Главное Мир

Meta запустила социальную сеть Threads – аналог Twitter

Meta запустила социальную сеть Threads – аналог Twitter

Американская компания Meta выпустила социальную сеть Threads, аналогичную своему конкуренту Twitter.

По словам гендиректора Meta Марка Цукерберга, за первые часы работы в соцсети зарегистрировались более пяти миллионов пользователей. Для входа в Threads требуется аккаунт в Instagram. При этом в новой соцсети сохранятся подписки на инстаграм-профили, которые тоже используют Threads.

Meta заявила, что планирует сделать Threads совместимой с ActivityPub – технологией, позволяющей переносить свои аккаунты и подписчиков в другие приложения. Это откроет «новую эру разнообразных и взаимосвязанных сетей», сообщила компания.

В Threads можно писать сообщения длиной до 500 символов и публиковать пятиминутные видео. Сейчас приложение доступно в магазинах Apple и Google сотни стран, в том числе – России через VPN. В Евросоюзе его пока скачать нельзя из-за законодательных ограничений.

Теги:
Из этой рубрики
За коррупцию задержан племянник президента Кыргызстана
Мир

За коррупцию задержан племянник президента Кыргызстана

2023/07/06, 13:47
Meta запустила социальную сеть Threads – аналог Twitter
Мир

Meta запустила социальную сеть Threads – аналог Twitter

2023/07/06, 13:33
Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне
Мир

Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне

2023/07/06, 13:13
Лукашенко уверен, что Путин не намерен «мочить» Пригожина
Мир

Лукашенко уверен, что Путин не намерен «мочить» Пригожина

2023/07/06, 12:59
Пашинян оскорбился за критику Баку в адрес Макрона
Мир

Пашинян оскорбился за критику Баку в адрес Макрона

2023/07/06, 11:26
Люк Фрэнсис Кэрол: Стратегия Парижа - заменить коренных жителей Мартиники французами, это геноцид
Мир

Люк Фрэнсис Кэрол: Стратегия Парижа – заменить коренных жителей Мартиники французами, это геноцид

2023/07/06, 11:26
В России египтянин осквернил Коран (видео)
Мир

В России египтянин осквернил Коран (видео)

2023/07/06, 11:18
Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ началось позже и продвигается медленно
Мир

Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ началось позже и продвигается медленно

2023/07/06, 11:04
В Армении в 16 школах изучают азербайджанский и турецкий языки
Мир

В Армении в 16 школах изучают азербайджанский и турецкий языки

2023/07/06, 10:02