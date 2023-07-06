Эльшад Искендеров: Посредничество Франции привело к войне в Карабахе

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Раньше роль ЕС была фактически монополизирована Францией в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Результат этой деятельности был близок нулю. Даже еще хуже – это посредничество не только не привело к миру, но и не предотвратило скатывание Армении к открытому признанию аннексии. Что в свою очередь привело к войне.

Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Эльшад Искендеров в ходе обсуждений на конференции «Южный Кавказ и ЕС», проходившей вчера в Гааге с участием спецпредставителей ЕС по региону, высокопоставленных чиновников Брюсселя, а также высокорангированных дипломатов и экспертов как из кавказских, так и европейских стран.

По его словам, официальный Баку положительно оценивает нынешнюю посредническую миссию ЕС в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Для полноценного успеха эта миссия должна учитывать ошибки прошлого. А это означает твердо придерживаться принципов новой реальности и сохранять беспристрастную позицию посредника», – отметил азербайджанский дипломат.

Как сообщается, посол Э.Искендеров ответил также на беспрестанные в ходе мероприятия попытки бывшего депутата партии «Гражданский договор» Татевик Айрапетян преподнести временное закрытие лачинской дороги как «политику Азербайджана по этнической чистке армян Карабаха»:

«После того как Азербайджан взял под контроль лачинский участок границы с Арменией, мы также проявили гуманное и цивильное отношение к армянскому меньшинству. В течение нескольких недель местное население, более 30 лет удерживаемое армянским сепаратистским режимом в принудительной изоляции, смогло связаться с представителями азербайджанских властей, и проблем не возникло. Это лучший способ укрепить взаимное доверие».

«Кто подорвал этот процесс по укреплению доверия?» – обратился посол к представительнице Армении. «Снайперская пуля, выпущенная из Армении, была направлена не только против азербайджанского пограничника, но и против диалога армянского меньшинства с Баку. Потому что реальный процесс на местах, этот диалог разрушал сказки об “этнических чистках”, которые придумали такие люди, как вы», – добавил Э.Искендеров.