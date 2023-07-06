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Главное Общество

В Азербайджане воздух прогреется до +39

В Азербайджане воздух прогреется до +39

Обнародован прогноз погоды на 7 июля.

Как сообщили  в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 32-37° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 мм рт.ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем – 35-45%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем – 34-39° тепла, в горах ночью – 11-16° тепла, днем – 17-22 ° тепла.

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В Азербайджане воздух прогреется до +39

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