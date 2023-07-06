За взятки задержаны еще два сотрудника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были выявлены противоправные действия инспектора Джалилабадского районного отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Рамиля Гасанова и инспектора Лачинского районного отдела Рашада Рашидли.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, они подозреваются в том, что получали от граждан денежное вознаграждение и, пользуясь возможностью влияния на решения должностных лиц призывной и медицинской комиссий, добивались признания призывников негодными к военной службе.

По фактам возбуждены уголовные дела. Р.Гасанов и Р.Рашидли привлечены в качестве обвиняемых по статье 312-1 (незаконное воздействие на решение должностного лица), решением суда в отношении них принята мера пресечения в виде полицейского надзора с отстранением от должности.