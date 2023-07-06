Сиявуш Новрузов предлагает Макрону присоединить Армению к Франции

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Франция не должна вмешиваться в процесс заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Мы должны поставить условие, чтобы Франция не участвовала в этом процессе.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

«Президент Франции Макрон в своем последнем выступлении заявил, что оказывает большое давление на президента Азербайджана, чем премьер-министр Армении Никол Пашинян. Что это значит? Такое выступление главы страны, выступающей за мир, может только помешать миру. Если это произойдет, то о заключении мирного соглашения не может быть и речи.

Франция защищает Армению больше, чем себя. Если Макрон хочет, то пусть присоединит Армению к Франции», – сказал парламентарий.