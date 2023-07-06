К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон |
Сиявуш Новрузов предлагает Макрону присоединить Армению к Франции |
«Текст мирного договора еще не готов к подписанию»: Пашинян анонсировал встречу с Алиевым |
Тофиг Зульфугаров: Площадка ДН — наилучшая трибуна, где можно было жестко осудить Макрона |
Участники конференции в Баку рассказали о колониальной политике Франции |
В Баку проходит международная конференция на тему «На пути к полной ликвидации колониализма» (фото) |
Россия ударила по Львову (фото и видео) |
Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО |
Генсек ОПЕК опроверг слухи о приглашении Азербайджана в организацию (обновлено) |
Главное Политика

Сиявуш Новрузов предлагает Макрону присоединить Армению к Франции

Сиявуш Новрузов предлагает Макрону присоединить Армению к Франции

Франция не должна вмешиваться в процесс заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Мы должны поставить условие, чтобы Франция не участвовала в этом процессе.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

«Президент Франции Макрон в своем последнем выступлении заявил, что оказывает большое давление на президента Азербайджана, чем премьер-министр Армении Никол Пашинян. Что это значит? Такое выступление главы страны, выступающей за мир, может только помешать миру. Если это произойдет, то о заключении мирного соглашения не может быть и речи.

Франция защищает Армению больше, чем себя. Если Макрон хочет, то пусть присоединит Армению к Франции», – сказал парламентарий.

Теги:
Из этой рубрики
Представитель Новой Каледонии: Азербайджан имеет право помогать движению за деколонизацию
Политика

Представитель Новой Каледонии: Азербайджан имеет право помогать движению за деколонизацию

2023/07/06, 14:01
Представитель Партии свободы Мартиники: Франция никогда не была демократической
Политика

Представитель Партии свободы Мартиники: Франция никогда не была демократической

2023/07/06, 13:40
Эльшад Искендеров: Посредничество Франции привело к войне в Карабахе
Политика

Эльшад Искендеров: Посредничество Франции привело к войне в Карабахе

2023/07/06, 13:28
К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон
Политика

К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон

2023/07/06, 12:06
Сиявуш Новрузов предлагает Макрону присоединить Армению к Франции
Политика

Сиявуш Новрузов предлагает Макрону присоединить Армению к Франции

2023/07/06, 11:50
"Текст мирного договора еще не готов к подписанию": Пашинян анонсировал встречу с Алиевым
Политика

«Текст мирного договора еще не готов к подписанию»: Пашинян анонсировал встречу с Алиевым

2023/07/06, 11:22
Представитель Мартиники: Франция проводит колониальную политику в отношении нашей страны
Политика

Представитель Мартиники: Франция проводит колониальную политику в отношении нашей страны

2023/07/06, 10:48
Участники конференции в Баку рассказали о колониальной политике Франции
Политика

Участники конференции в Баку рассказали о колониальной политике Франции

2023/07/06, 09:53
В Баку проходит международная конференция на тему "На пути к полной ликвидации колониализма" (фото)
Политика

В Баку проходит международная конференция на тему «На пути к полной ликвидации колониализма» (фото)

2023/07/06, 09:41