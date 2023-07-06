Жан-Виктор Кастор: Франция – оккупационная сила

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Я благодарю президента Азербайджана за вчерашнее выступление. Еще раз подчеркиваю, что Франция – оккупационная сила.

Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи Франции от Французской Гвианы Жан-Виктор Кастор во время выступления на конференции на тему «На пути к полной ликвидации колониализма».

По его словам, с первых лет колонизации Франция использовала насилие, военную силу.

«Франция применила такой подход к нашим землям, якобы, когда они пришли на эти земли, они были пусты. Франция отрицала существование коренного населения, живущего здесь», – добавил он (цитата по АПА).