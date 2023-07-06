Тофиг Зульфугаров: Площадка ДН — наилучшая трибуна, где можно было жестко осудить Макрона

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В Баку прошла министерская встреча Координационного бюро Движения Неприсоединения. В мероприятии приняли участие главы МИД многих государств, а со вступительной речью выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства подверг жёсткой критике политику Франции и Армении.

О том, что эта организация дает Азербайджану, какие перспективы есть у нее, рассказал в интервью Minval.az экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

— Как вы оцениваете участие Азербайджана в Движении Неприсоединения? Какие перспективы эта организация открывает для нашей страны?

— Участие Азербайджана в Движении Неприсоединения означает то, что Баку оставляет себе широкие рамки для дипломатических маневров в собственных интересах. В данном случае присоединение к этой организации — это присоединение к клубу тех государств, которые имеют свое мнение о событиях, происходящих в мире. В соответствии с этим они выстраивают свое сотрудничество и координацию в рамках этой организации, также выстраивают и свою политическую линию.

Движение Неприсоединения в момент своего образования было достаточно амбициозным, но потом его деятельность связалась к тому, чтобы в рамках ООН выступать единым фронтом. Теперь Азербайджан, осуществляя свое председательство, прежде всего, оживил деятельность этой организации. Даже по оценкам независимых источников, председательство Азербайджана было полезным для Движения, его возможности были расширены. Впервые прозвучали призывы к тому, чтобы организация имела постоянное представительство в СБ ООН. Это означает то, что Движение Неприсоединения повышает свою значимость среди международных организаций, которые являются партнерами ООН, выступая в качестве регионального соглашения. Азербайджан выполнил свою функцию и свои задачи по утверждению своей внешней политики и международной глобальной повестки дня.

— Одним из важных событий стало то, что президент Азербайджана принял главу МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна. Как вы считаете, можно ли сказать, что отношения двух стран прошли острый период, и сейчас намечается динамика на улучшение отношений?

— Динамика в отношениях Ирана и Азербайджана заметна. Ранее с антиазербайджанскими заявлениями в Иране выступали религиозные деятели, военные или отставные ксировцы. А теперь мы видим, что самодеятельность, которая имела место в начале кризиса в отношениях, уступила место другому этапу, когда все внешнеполитические контакты были сведены в одну точку – МИД Ирана. Теперь внешней политикой Ирана в направлении Азербайджана занимается МИД.

Напомним, что состоялся целый ряд телефонных контактов, в ходе которых министры двух стран обсудили многие вопросы. И теперь стороны пришли к выводу, что пик кризиса преодолен. Баку и Тегеран как бы стремятся устранить последствия этого кризиса. Это достаточно нелегко и не может произойти в одночасье.

— Президент Азербайджана в своей речи критиковал Францию и ее лидера за неоколониальную политику, а также неуважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Президент Макрон недавно на встрече с представителями армянской общины Марселя заявил, что он «делает все для Арцаха». Как бы Вы прокомментировали это?

— Площадка Движения Неприсоединения — это наилучшая трибуна, где можно было жестко осудить все эти неуместные попытки французского лидера. В такой аудитории критика будет эффективной, и ее хорошо расслышат. Основной костяк членов этой организации — это те страны, которые пострадали от колониальной политики Франции и Великобритании. Более того, ряд стран-участников Движения Неприсоединения продолжает страдать от французской политики, поскольку там есть французские военные базы, а также широко представлены экономические интересы.

— Сейчас мы видим определенное обострение в отношениях России и Азербайджана. У официального Баку есть ряд претензий в отношении действий РМК. Как Вы считаете, к чему приведет вся эта напряженность в отношениях Москвы и Баку?

— Азербайджан всегда настаивал, чтобы материально-техническое обеспечение РМК в Карабахе осуществлялось через территорию Азербайджана, а не Армении. Если вы помните, при развертывании этих сил, Россия хотела отправить в регион военных, которые находились на военной базе в Гюмри, но Азербайджан настоял на том, чтобы был сформирован другой корпус, и таким образом был дислоцирован миротворческий корпус из Ульяновска.

Учитывая то, что в Армении все громче и громче звучат реваншистские лозунги, Азербайджан как страна, принимающая миротворческую миссию, считает для себя необходимым, чтобы материально-техническое обеспечение деятельности миротворцев осуществлялось по тем маршрутам, которые Азербайджан считает правильным.

Здесь дискуссии неуместны, потому что миротворческая миссия находится здесь по приглашению Азербайджана, и она должна соответствовать требованиям принимающей стороны. Это соответствует и международной практике. Так что миротворцы должны выполнять требования принимающей стороны.

— Спасибо за беседу.

Ниджат Гаджиев