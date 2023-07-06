В Армении в 16 школах изучают азербайджанский и турецкий языки

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В 12 школах Армении в 2022-2023 учебном году преподавали турецкий язык, а в 4 – азербайджанский, сообщили из Минобразования Армении.

В Минобразования также подчеркнули, что азербайджанский и турецкий языки изучают исключительно ученики 10-12 классов. Также сообщается, что в 2022-2023 учебном году обучение региональным языкам было организовано в 33 общеобразовательных учебных заведениях, из которых 13 начали изучать персидский, 3 – грузинский, 12 – турецкий и 4 – азербайджанский.

Еще 400 армянских школ изъявили желание изучать региональные языки (турецкий, азербайджанский, грузинский и персидский) в ближайшей перспективе.