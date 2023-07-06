Байрамов встретился с министром иностранных дел Беларуси

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Алейником, находящимся с визитом в нашей стране для участия во встрече министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в различных сферах на существующих двусторонних и многосторонних платформах.

Еще раз поздравив коллегу с назначением на эту высокую должность, министр Джейхун Байрамов отметил, что между двумя странами существуют эффективные контакты на всех уровнях. Он отметил, что между двумя странами, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскостях, существуют эффективные контакты и сотрудничество, учитывающие интересы друг друга.

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник с удовлетворением отметил, что 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами отмечается рядом важных мероприятий. Он также отметил, что между странами существуют широкие исторические связи сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма, машиностроения и других сферах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.