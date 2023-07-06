Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО |
Генсек ОПЕК опроверг слухи о приглашении Азербайджана в организацию (обновлено) |
Посол: Карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана |
Турция предоставит Украине самоходные орудия |
Глава МВД Франции заявил о завершении гражданской войны |
Карабахские армяне пересекли ППП «Лачин» (видео) |
Гонки Ф-1 в Баку пройдут 13-15 сентября |
В Казахстане намекнули россиянам, что заберут Астрахань, Оренбург и Алтай (видео) |
Россия помогает сепаратистам перевозить средства обеспечения к боевым позициям (видео) |
Главное Армия

Великобритания в августе займется подготовкой украинских пилотов

Великобритания в августе займется подготовкой украинских пилотов

Великобритания планирует в августе начать обучение украинских пилотов, во время которого планируется натренировать 20 военных.

Об этом говорится в заявлении замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи.

Процессом обучения пилотов поинтересовался депутат Палаты общин британского парламента Люк Поллард, представляющий Лейбористскую партию.

Он спросил у госсекретаря обороны, сколько украинских пилотов ВСУ подготовили с февраля 2022 года.

Джеймс Хиппи ему ответил, что в августе Великобритания начнет базовую подготовку до двадцати украинских пилотов.

Теги:
Из этой рубрики
Великобритания в августе займется подготовкой украинских пилотов
Армия

Великобритания в августе займется подготовкой украинских пилотов

2023/07/06, 00:31
Бригадный генерал ВСУ указал на преимущества турецких БПЛА Bayraktar TB2
Армия

Бригадный генерал ВСУ указал на преимущества турецких БПЛА Bayraktar TB2

2023/07/05, 22:08
Турция предоставит Украине самоходные орудия
Армия

Турция предоставит Украине самоходные орудия

2023/07/05, 21:30
Эксперты НАТО в Баку (фото)
Армия

Эксперты НАТО в Баку (фото)

2023/07/05, 19:58
ВСУ: Россия потеряла за сутки погибшими две роты солдат
Армия

ВСУ: Россия потеряла за сутки погибшими две роты солдат

2023/07/05, 17:46
ВСУ прорвали российскую оборону на Запорожском фронте
Армия

ВСУ прорвали российскую оборону на Запорожском фронте

2023/07/05, 11:25
Украина обвинила Россию в применении химоружия
Армия

Украина обвинила Россию в применении химоружия

2023/07/04, 23:26
В Турции ликвидировали боевиков РКК
Армия

В Турции ликвидировали боевиков РКК

2023/07/04, 22:43
Российские самолеты отследили в районе Аляски
Армия

Российские самолеты отследили в районе Аляски

2023/07/04, 21:59