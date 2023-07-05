МИД: Армения завидует Азербайджану

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Армения завидует успехам председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Об этом в соцсети «Твиттер» заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян.

«В отличие от Армении, Азербайджан никогда не злоупотреблял международными площадками и всегда был сторонником соблюдения норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права», – заявил А.Гаджизаде.

«Если армянская сторона желает ознакомиться с причинами и сутью бывшего конфликта, предлагаем Армении еще раз прочитать резолюции 822, 853, 874, 884 СБ ООН от 1993 года», – добавил он.