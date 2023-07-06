Грете Тунберг грозит тюремный срок, но она может отделаться штрафом

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Известной шведской экоактивистке Грете Тунберг в Швеции предъявлено обвинение в неповиновении полиции на июньской акции протеста на юге страны, девушке может грозить до шести месяцев тюрьмы, но, вероятнее всего, ее приговорят к штрафу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на шведское СМИ.

«По данным газеты Sydsvenskan, обвинение в «неповиновении приказу полиции» предъявлено 20-летней активистке после того, как она отказалась от указаний полиции покинуть место проведения акции протеста в южном городе Мальмё в середине июня», – говорится в сообщении.

Согласно данным газеты, Тунберг вместе с группой активистов пыталась заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё, участники демонстрации отказались подчиняться требованию полиции покинуть район гавани.

По данным агентства, максимальное наказание, которое может запросить обвинение, – шестимесячное тюремное заключение, однако Тунберг и ее соратников, скорее всего, приговорят к штрафам.

Сообщается, что слушания по делу состоятся в окружном суде Мальмё в конце июля.