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Арестович прогнозирует убийство Пригожина

Арестович прогнозирует убийство Пригожина

Евгения Пригожина, главаря признанной в мире преступной организацией российской ЧВК «Вагнер», убьют.

Такое мнение украинский блогер, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил в интервью Дмитрию Гордону.

Журналист спросил блогера, какой, по его мнению, будет судьба Пригожина после мятежа, устроенного в январе в РФ.

«Тут три варианта. Первое – ему дадут уйти в Африку [где действуют вагнеровцы]. […] Проблема в том, что он такому количеству злых людей, не пренебрегающих каннибализмом, испортил нервы, поубивал их родственников, что, наверное, он просто не выживет без 20 тыс. вооруженной охраны. […] Второй момент – он будет тихо доживать где-то в «гранд»-отеле в Минске, без окон, «тихим персонажем», но – кончит. И третий вариант: он попытается передернуть одеяло и пойти на второй путч, договорившись уже с кем-то. Но насколько это сейчас просто – это вопрос. То есть ему в любом случае конец», – ответил Арестович.

Он считает, что поскольку Пригожин не дошел до конца мятежа, «этот человек может пожать только плоды того, что произошло, а эти плоды будут очень горькими, в конце концов окажутся смертельными».

«Он может прожить еще два-три месяца, даже год может прожить, пока не получат информацию о реальных схованках» [Пригожина]», – отметил Арестович.

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