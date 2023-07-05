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Арестович уверен, что россияне попытаются взорвать ЗАЭС

Арестович уверен, что россияне попытаются взорвать ЗАЭС

Российские войска попытаются взорвать находящуюся под их контролем Запорожскую АЭС в Энергодаре Запорожской области. Такое мнение украинский блогер, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил в интервью Дмитрию Гордону.

«Я уверен, что они попробуют ее взорвать или взорвут с вероятностью 95 процентов. Это элемент шантажа: «Вот, смотрите, к чему приводит украинское контрнаступление, мы за себя не отвечаем, ай-яй-яй, смотрите, держите нас семеро, договаривайтесь, останавливайте», – сказал он.

Блогер отметил, что проблема с ЗАЭС не в том, что будет небольшое радиоактивное заражение (Арестович подчеркнул, что там «принципиально другие реакторы»), которое можно будет «почистить», а в том, что россияне выведут из строя крупнейшую атомную станцию в Европе, которая обеспечивала Украине конкурентное преимущество в виде дешевой электроэнергии.

То есть они нам минус 50 миллиардов из бюджета и на много лет. И они будут делать это со всем, […] чтобы экономически нас сделать несостоятельными», – считает Арестович.

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