Задержан глава отдела Службы по мобилизации и призыва на военную службу

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Генеральная прокуратура обнародовала информацию о задержанном вчера начальнике Хачмазского районного отделения Государственной службы мобилизации и призыва Рагиме Агаеве.

Отмечается, что противоправные действия начальника Хачмазского районного отделения Государственной службы мобилизации и призыва Агаева Рагима были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным антикоррупционным управлением при Генеральной прокуроре.

Оперативно-следственными мероприятиями установлено, что Рагим Агаев, работая на этой должности, получил 5000 манатов из 8000 манатов, которые он требовал от гражданина, в качестве взятки в обмен на помощь призывнику в признании его негодным к военной службе в связи с состоянием здоровья.

В служебной комнате Рагима Агаева был произведен обыск и изъяты важные для дела доказательства.