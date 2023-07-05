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Абдоллахиян уверен, что все проблемы на Южном Кавказе можно решить мирным путем

Абдоллахиян уверен, что все проблемы на Южном Кавказе можно решить мирным путем

Верим, что все проблемы на Южном Кавказе можно решить мирным путем и путем переговоров. Об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Можно сказать, что в регионе народы Ирана и Азербайджана имеют наибольший общий знаменатель. Мы можем восстановить общие связи между нашими странами и народами, устранив недопонимание. Мы верим, что восстановим связи высокого уровня между Ираном и Азербайджаном», – отметил министр, которого цитирует «Азертадж».

Рассказывая о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что состоялись очень широкое обсуждение ситуации в регионе.

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