Абдоллахиян уверен, что все проблемы на Южном Кавказе можно решить мирным путем

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Верим, что все проблемы на Южном Кавказе можно решить мирным путем и путем переговоров. Об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Можно сказать, что в регионе народы Ирана и Азербайджана имеют наибольший общий знаменатель. Мы можем восстановить общие связи между нашими странами и народами, устранив недопонимание. Мы верим, что восстановим связи высокого уровня между Ираном и Азербайджаном», – отметил министр, которого цитирует «Азертадж».

Рассказывая о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что состоялись очень широкое обсуждение ситуации в регионе.