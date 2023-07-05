Президент Алиев провел переговоры с главой МИД Палестины (видео)

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5 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Палестина Рияда Аль-Малики. Об этом сообщает «Азертадж».

Рияд Аль-Малики выразил признательность в связи с открытием дипломатического представительства Азербайджана в Палестине. Он подчеркнул значение визита министра иностранных дел Азербайджана в Палестину и выразил уверенность в том, что эти шаги придадут серьезный импульс развитию двусторонних связей между Азербайджаном и Палестиной.

Министр иностранных дел Палестины передал поздравления в связи с успешным председательством Азербайджана в Движении неприсоединения. Он отметил, что палестинский народ высоко ценит постоянную гуманитарную помощь и поддержку, оказываемую Азербайджаном Палестине.

Рияд Аль-Малики поздравил Азербайджан с освобождением своих территорий от оккупации.

Президент Азербайджана с удовлетворением вспомнил встречу с премьер-министром Государства Палестина Мухаммедом Штайе. Подчеркнув, что в ходе этой встречи прозвучало обращение о строительстве Азербайджаном школы в Палестине, глава государства сказал, что на это был дан положительный ответ и данный проект в скором времени будет реализован. Глава государства расценил открытие дипломатического представительства Азербайджана в Палестине как позитивный шаг.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

