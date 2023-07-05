Генсек ОПЕК заявил о приглашении Азербайджана в организацию, Шахбазов отрицает |
Глава МВД Франции заявил о завершении гражданской войны |
Карабахские армяне пересекли ППП «Лачин» (видео) |
Гонки Ф-1 в Баку пройдут 13-15 сентября |
В Казахстане намекнули россиянам, что заберут Астрахань, Оренбург и Алтай (видео) |
Россия помогает сепаратистам перевозить средства обеспечения к боевым позициям (видео) |
О чем говорили Алиев и Абдоллахиян |
Евросоюз отказался предоставить Армении техническое содействие |
ВСУ прорвали российскую оборону на Запорожском фронте |
Главное Политика

Президент Алиев провел переговоры с главой МИД Палестины (видео)

Президент Алиев провел переговоры с главой МИД Палестины (видео)

5 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Палестина Рияда Аль-Малики. Об этом сообщает «Азертадж».

Рияд Аль-Малики выразил признательность в связи с открытием дипломатического представительства Азербайджана в Палестине. Он подчеркнул значение визита министра иностранных дел Азербайджана в Палестину и выразил уверенность в том, что эти шаги придадут серьезный импульс развитию двусторонних связей между Азербайджаном и Палестиной.

Министр иностранных дел Палестины передал поздравления в связи с успешным председательством Азербайджана в Движении неприсоединения. Он отметил, что палестинский народ высоко ценит постоянную гуманитарную помощь и поддержку, оказываемую Азербайджаном Палестине.

Рияд Аль-Малики поздравил Азербайджан с освобождением своих территорий от оккупации.

Президент Азербайджана с удовлетворением вспомнил встречу с премьер-министром Государства Палестина Мухаммедом Штайе. Подчеркнув, что в ходе этой встречи прозвучало обращение о строительстве Азербайджаном школы в Палестине, глава государства сказал, что на это был дан положительный ответ и данный проект в скором времени будет реализован. Глава государства расценил открытие дипломатического представительства Азербайджана в Палестине как позитивный шаг.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Абдоллахиян уверен, что все проблемы на Южном Кавказе можно решить мирным путем
Политика

Абдоллахиян уверен, что все проблемы на Южном Кавказе можно решить мирным путем

2023/07/05, 18:30
Президент Алиев провел переговоры с главой МИД Палестины (видео)
Политика

Президент Алиев провел переговоры с главой МИД Палестины (видео)

2023/07/05, 18:21
О чем говорили Путин и Пашинян
Политика

О чем говорили Путин и Пашинян

2023/07/05, 17:03
Абдоллахиян сообщил, что на встрече с Алиевым убедился в приверженности Баку выполнению трехстороннего заявления
Политика

Абдоллахиян сообщил, что на встрече с Алиевым убедился в приверженности Баку выполнению трехстороннего заявления

2023/07/05, 16:27
О чем говорили Алиев и Абдоллахиян
Политика

О чем говорили Алиев и Абдоллахиян

2023/07/05, 14:32
Элла Токораги: Макрону не хватает искренности, как у Ильхама Алиева
Политика

Элла Токораги: Макрону не хватает искренности, как у Ильхама Алиева

2023/07/05, 14:04
Магали Тингаль поблагодарила Ильхама Алиева и осудила действия Макрона
Политика

Магали Тингаль поблагодарила Ильхама Алиева и осудила действия Макрона

2023/07/05, 13:54
Алиев опозорил Макрона
Политика

Алиев опозорил Макрона

2023/07/05, 13:44
Ильхам Алиев обсудил с Хаканом Фиданом отношения с Арменией
Политика

Ильхам Алиев обсудил с Хаканом Фиданом отношения с Арменией

2023/07/05, 12:16