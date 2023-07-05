Tiktok удалил около 400 тысяч видео из Азербайджана за первый квартал

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В первом квартале этого года TikTok удалил со своей платформы 390 223 видео из Азербайджана.

Об этом сообщила руководитель коммуникационной службы компании по Восточной Европе и Центральной Азии Кристина Еремеева, передает Report.

По ее словам, 80,1% этих видео были удалены в течение 24 часов после загрузки. Кроме того, 95,2% удалений произошли в упреждающем порядке.

K.Еремеева также сказала, что за квартал по всей платформе было удалено 91 003 510 видео, из которых 89,9% произошло в течение 24 часов после публикации.