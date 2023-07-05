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О чем говорили Путин и Пашинян

О чем говорили Путин и Пашинян

Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Карабаха.

Как сообщает Кремль, Путин в разговоре с Пашиняном «подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора».

«Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору. Подчёркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – сказано в сообщении Кремля.

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