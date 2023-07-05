В Турции планируют поднять зарплаты госслужащих и увеличить некоторые налоги

108 Просмотров

Турецкие законодатели подготовили пакет законодательных инициатив по повышению минимальной зарплаты госслужащих и увеличению некоторых налогов. Как сообщает местное телевидение, законопроекты переданы в президиум парламента для дальнейших процедур.

Как пояснил глава парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Абдуллах Гюлер, предлагается повысить минимальную зарплату госслужащих с 11,8 тыс. лир до 22 тыс. лир (около $850). «В дополнение к увеличению зарплаты с учетом инфляционной разницы мы предусматриваем чистое увеличение на 8 077 лир. Минимальная зарплата государственных служащих будет увеличена до 22 017 лир. Так что в июле чистое повышение составит 86%. Средняя же зарплата в госсекторе составит 25 015 лир (около $960)», – сообщил он.

В то же время, в пакете законопроектов содержатся изменения в налогообложении. Так, в 2023 году в два раза увеличивается налог на транспортные средства. Его выплачивают все владельцы авто-, мото-, водного и воздушного транспорта ежегодно. Он рассчитывается из данных о возрасте, пассажировместимости, количестве выбросов в атмосферу. Для новой автомашины с двигателем до 1,6 л в 2023 году он варьируется в пределах $120-250.

Предлагается также повысить ставку корпоративного налога, взимаемого с полученных в течение финансового года доходов корпораций, с 25% до 30%. Это касается компаний из сфер финансового лизинга, факторинга, электронных платежей, учреждений рынка капитала, фирм, предоставляющих услуги страхования и перестрахования, пенсионных фондов. При этом прежняя налоговая скидка по корпоративному налогу, применяемая для доходов, полученных исключительно от экспорта, и учреждениями, стимулирующими экспорт, будет повышена с 1% до 5%.

Сообщается также, что впервые с запуска продаж первого турецкого электрокара Togg с апреле 2023 года были пересмотрены цены на модели этой машины. Они выросли на 27%, и теперь базовая комплектация обойдется в примерно $46,5 тыс., а самая дорогая около $60 тыс.