4 сотрудника ANAMA попали в аварию в Физули

Сотрудники Агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) попали в аварию в Физули.
Информацию об этом распространила пресс-служба ANAMA.
Сообщается, что 5 июля 2023 года на территории села Кюрдмахмудлу Физулинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
В результате инцидента пострадали сотрудники Агентства Орхан Магеррамов, Джейхун Гаджиев, Афик Асланов и Эльнур Ахмедов. Пострадавшие госпитализированы в Физулинскую центральную районную больницу.
Инцидент произошел в нерабочее время, когда сотрудник ехал на личном автомобиле.