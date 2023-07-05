4 сотрудника ANAMA попали в аварию в Физули

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Сотрудники Агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) попали в аварию в Физули.

Информацию об этом распространила пресс-служба ANAMA.

Сообщается, что 5 июля 2023 года на территории села Кюрдмахмудлу Физулинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате инцидента пострадали сотрудники Агентства Орхан Магеррамов, Джейхун Гаджиев, Афик Асланов и Эльнур Ахмедов. Пострадавшие госпитализированы в Физулинскую центральную районную больницу.

Инцидент произошел в нерабочее время, когда сотрудник ехал на личном автомобиле.