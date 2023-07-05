В Лерике директор школы присваивал госсредства под видом нужд неработающей котельной

В Лерикской районной прокуратуре проведено расследование в связи с противоправными действиями, совершенными в полной средней школе села Бюлюдюл.
Как сообщили в районной прокуратуре, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения, что директор учебного заведения Расим Шахбазов присвоил более 16 тыс. манатов государственных средств под видом приобретения топлива для котельной школы, непригодной к эксплуатации в течение долгого времени.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 (присвоение лицом с использованием своего служебного положения и с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана.
Предварительное следствие продолжается.