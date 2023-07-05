Хакан Фидан процитировал Низами Гянджеви на встрече в Баку, где находился и Абдоллахиян

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Сам факт санкционирования антиисламских провокаций, в том числе, сожжения Корана в Стокгольме, является оскорблением в адрес миллиардов людей. Подобные действия не имеют ничего общего со свободой выражения.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в среду с Баку, передает «Анадолу».

«На сегодняшний день нападения на мусульман, выходцев из стран Африки и Азии, евреев и мигрантов достигли невиданных масштабов, в особенности, в Европе. Преступность на почве неприязни в европейских странах превратилась в настоящую эпидемию», – отметил турецкий министр.

По его словам, подобные выходки не должны снижать веру в успех борьбы с религиозной неприязнью.

В данной связи, Фидан привел слова знаменитого азербайджанского поэта Низами Гянджеви: «В трудные периоды не теряй надежду. Черные облака несут светлую влагу».

Глава турецкой дипломатии привлек также внимание к очередному витку эскалации на Ближнем Востоке, сопряженному с действиями израильских военных в оккупированной Палестине.

По его словам, односторонние шаги Израиля не прекращаются. «Уровень провокаций израильской стороны, нацеленных на статус «Аль-Акса» неприемлем», – подчеркнул турецкий министр.

Затронув тему войны в Украине, Фидан отметил, что Анкара не прекращает мирных усилий с целью урегулирования ситуации дипломатическим путем. «Турция до сегодняшнего дня предприняли шаги по продвижению диалога по всем важным вопросам. И что самое главное, посредством «Зерновой сделки» с участием ООН, РФ и Украины, мы предотвратили глобальный продовольственный кризис», – сказал он, отметив, что Анкара стремится продлить данную инициативу.

Фидан отметил далее значимость реформирования ООН, отметив, что действующая структура всемирной организации не отвечает вызовам современности.

По его словам, призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана «Мир больше пяти [постоянных членов СБ ООН – прим.]» нашел широкую поддержку в мире.

По его словам, позиция Турции по вопросу поддержки идеи создания независимого и суверенного государства Палестина в границах 1967 года остается неизменной. «Это единственная приемлемая формула мира для мира на Ближнем Востоке», – подчеркнул он.

Фидан выразил надежду на то, что Палестина как можно раньше станет полноправным участником международного сообщества.

Отметим, что в министерской встрече также принимал участие глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.