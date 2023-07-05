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Магали Тингаль поблагодарила Ильхама Алиева и осудила действия Макрона

Магали Тингаль поблагодарила Ильхама Алиева и осудила действия Макрона

От имени народа Новой Каледонии я хотела бы поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за заявление, с которым он выступил сегодня утром. Это было очень мощное и очень верное заявление.

Об этом заявила в беседе с журналистами представитель Социалистического фронта национального освобождения Новой Каледонии (FLNKS) в ООН Магали Тингаль, участвующая в министерской встрече Движения неприсоединения (ДН) в Баку, предает АПА.

Она сказала, что со стороны Франции было лицемерием проводить во время пандемии референдум по независимости Новой Каледонии: «Франция ведет себя очень лицемерно. Я благодарю президента Азербайджана за его заявление о нашей ситуации. Сегодня мы сталкиваемся с огромными проблемами в Новой Каледонии. Референдум о независимости Новой Каледонии, состоявшийся 12 декабря 2021 года, совпал с пандемией. Поэтому мы попросили отложить его. Однако Франция провела референдум, в результате чего 57% населения Новой Каледонии не смогло принять участие в референдуме. Проведение этого референдума было лицемерием со стороны Франции. Мы будем бороться за свои права. Поэтому мы поднимем этот вопрос в Международном суде».

Магали Тингаль отметила, что Франция проводит неоколониальную политику с финансовым давлением.

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