О чем говорили Алиев и Абдоллахиян

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана Хосейн Амира Абдоллахияна.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи был обсужден и теракт, совершенный против посольства Азербайджана в Иране. Заявив, что судебные и правоохранительные органы Ирана проводят очень серьезное расследование в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджана, министр выразил надежду, что скоро посольство Азербайджана в Тегеране возобновит работу.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев выразил надежду, что виновные в теракте против посольства Азербайджана в Иране понесут заслуженное наказание.