Завтра в Азербайджане будут грозы и град

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6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 30-35° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 759 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в отдельных местах Балакян-Шекинской зоны ожидается кратковременный дождь, грозы, возможен град, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем – 33-38° тепла, в горах ночью – 11-16°, днем- 19-24° тепла.