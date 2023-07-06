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Россия может остаться без «кукурузников»

Россия может остаться без "кукурузников"

Российские авиакомпании, эксплуатирующие легкие многоцелевые самолеты Ан-2 («кукурузники»), столкнулись с дефицитом запчастей из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с Россией после начала войны в Украине. Эта проблема обсуждалась 29 июня на заседании рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», рассказали РБК два участника этого совещания.

По словам обоих, гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев, выступая на совещании, указал на проблемы с поставками и подорожанием запчастей для Ан-2. Он также заявил о необходимости производства в России около 60 видов комплектующих для этих самолетов.

Если не принять меры, у МАРЗ и других ремонтных предприятий «может просто-напросто прекратиться возможность оказывать сервисные услуги», подтвердил Ненастьев. «Это грозит остановкой парка самолетов Ан-2», — предупредил он. У Шахтинского авиационно-ремонтного завода (ШАРЗ) аналогичная позиция по перспективам эксплуатации Ан-2, добавил гендиректор ШАРЗ Владимир Соломатов. По словам двух участников совещания, это мнение также разделяет представитель Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА). В 2013 году Минпромторг назначил СибНИА разработчиком самолетов Ан-2 на территории России.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что провели совместно с производителями научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, учитывая важность для России сохранения перевозок на местных воздушных линиях. Они были нацелены на разработку базовых технологий и создание авиатехники, способной прийти на замену Ан-2. В результате сейчас Уральский завод гражданской авиации занимается созданием легкого многоцелевого самолета «Байкал», отметил представитель Минпромторга.

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