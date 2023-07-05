Спецпредставитель Китая не поверил властям Украины и уехал, не дождавшись доказательств

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Спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй, посетивший Киев в середине мая, аккурат в день, когда столичная противовоздушная оборона сбила несколько российских ракет «Кинжал», якобы засомневался в этом, но улики решил лучше не осматривать. Об этом рассказал Financial Times министр обороны Алексей Резников.

Издание пишет со ссылкой на украинских дипломатов, что китайский посланник «не верил в то, что американские Patriot перехватили российские гиперзвуковые ракеты».

«Я предложил [ему], что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства», — сказал Резников.

Ли уехал из Киева, не ознакомившись с уликами, добавил глава Минобороны, а посольство КНР в Украине не ответило на запрос FT о комментариях.

По словам Резникова, в мае, когда он встречался с официальными лицами США, ему позвонил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и сообщил о перехвате «Кинжала». Обращаясь к своим американским гостям, Резников, по его словам, сказал: «У меня для вас хорошие новости. Мы сбили «Кинжал».

«Фантастика!» – вспомнил Резников ответ официального представителя США.