Ильхам Алиев заявил, что Армения препятствует открытию Зангезурского коридора

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Армения также препятствует открытию Зангезурского коридора, который является еще одним обязательством Армении, вытекающим из акта о капитуляции, подписанного 10 ноября 2020 года, и поэтому должен быть реализован.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, передает Азертадж.

Выразив глубокую признательность странам Движения неприсоединения за их принципиальность в поддержке справедливой позиции Азербайджана во время и после окончания оккупации, глава государства отметил два конкретных случая в 2020 и 2022 годах, когда страны ДН предотвратили принятие односторонних и предвзятых антиазербайджанских заявлений в Совете Безопасности ООН.