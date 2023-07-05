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Ильхам Алиев: Азербайджан сделал добровольные взносы в ВОЗ в размере 10 млн долларов

Ильхам Алиев: Азербайджан сделал добровольные взносы в ВОЗ в размере 10 млн долларов

На министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения президент Ильхам Алиев рассказал о приоритетах Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения, передает Азертадж.

Отметив, что одним из приоритетов председательства Азербайджана была поддержка нуждающихся стран, глава государства сказал: «Азербайджан предоставил либо на двусторонней основе, либо через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) финансовую и гуманитарную поддержку, связанную с COVID-19, более чем 80 странам, большинство из которых являются государствами-членами Движения неприсоединения. Азербайджан сделал добровольные взносы в ВОЗ в размере 10 млн долларов США. Мы также предоставили вакцины пяти странам».

Напомнив, что он выступил с двумя глобальными призывами в поддержку постпандемического восстановления Африки и Малых островных развивающихся государств, президент Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан, как первый донор, выделил 1 миллион долларов США на оба призыва.

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