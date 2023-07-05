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Ильхам Алиев выступил на заседании министров Координационного бюро Движения неприсоединения (видео)

Ильхам Алиев выступил на заседании министров Координационного бюро Движения неприсоединения (видео)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

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09:15 В Баку началось Заседание министров координационного бюро Движения неприсоединения.

Основной темой встречи станет «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии грядущим вызовам».

Наряду с многочисленными дополнительными мероприятиями, связанными с повесткой дня движения, на заседании министров будет рассмотрен вопрос о принятии итоговых документов, в том числе Бакинской Декларации.

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