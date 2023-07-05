Ильхам Алиев выступил на заседании министров Координационного бюро Движения неприсоединения (видео)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании министров Координационного бюро Движения неприсоединения.



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09:15 В Баку началось Заседание министров координационного бюро Движения неприсоединения.

Основной темой встречи станет «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии грядущим вызовам».

Наряду с многочисленными дополнительными мероприятиями, связанными с повесткой дня движения, на заседании министров будет рассмотрен вопрос о принятии итоговых документов, в том числе Бакинской Декларации.