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Главное Политика

Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан

Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдуллахиян прибыл в Азербайджан.

Об этом он написал в соцсети «Твиттер».

«Я прибыл в Азербайджан для участия во встрече министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения. Из-за разнообразия стран-членов Движение неприсоединения имеет особые возможности для укрепления многосторонности и общего мышления для решения новых глобальных проблем. Этот визит станет возможностью для мониторинга и развития политики соседства в регионе», – написал министр.

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