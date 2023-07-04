Украина обвинила Россию в применении химоружия

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На Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных.

Об этом заявил руководитель службы связей с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Предварительно, речь идет о химическом элементе Люизит.

«На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, предварительно называется, Люизит», – заявил Дмитрашковский.

Он отметил, что уже есть пострадавшие от этого химического элемента.

«Его симптомы – тошнота, рвота и потеря сознания», – добавил представитель Сил обороны.