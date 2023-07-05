Коротченко: Важно, чтобы ЧВК «Вагнер» была в руках России

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал в соцсети Facebook свое мнение о ЧВК «Вагнер».

«Исключительная боеспособность, эффективность, организованность, слаженность и четкость действий ЧВК «Вагнер» в ходе «СВО» – тема, достойная анализа и изучения: как в ведомственных, так и неправительственных think tank.

И уж точно это надо делать по итогам «разбора событий» тех нескольких дней, которые потрясли Россию и стали беспрецедентными в новейшей политической истории нашей страны – военный мятеж, как это охарактеризовал президент Владимир Путин.

Несколько моментов, заслуживающих, на наш взгляд, внимания:

Командный состав «Вагнера» – во всяком случае основное ядро – состоит из офицеров, имеющих предшествующий боевой опыт в подразделениях спецназа ГРУ и ССО. Обладая соответствующими навыками и возможностью реализации любых разумных инициатив в рядах ЧВК, без каких-либо ограничений, в ходе «СВО» они приобрели целый набор новых уникальных боевых компетенций, делающих их настоящими военными профи;

Высокая корпоративная культура, верность принципам и девизам, важность символов, собственная система корпоративных наград, уважение к погибшим товарищам;

Дерзость и решительность, презрение к смерти и одновременно ее уважение, разумный риск и бесстрашие;

Бренд ЧВК «Вагнер» стал известен в ходе «СВО» во всем мире, затмив британскую SAS и американскую «Дельту»;

Учет всех разумных точек зрения на этапе выработки и постановки боевых задач, единоначалие при их выполнении;

Свой собственный неформальный Генштаб и одновременно Коллегия – «совет командиров ЧВК «Вагнер»;

Высокая воинская дисциплина, для допустивших серьезный проступок, дезертирство или измену – ускоренный военно-полевой суд на месте и ВМН;

Система неформальных и дружеских отношений командного состава ЧВК с коллегами из официальных силовых структур;

ЧВК «Вагнер» – смертельное оружие, клинок, которым можно поразить сердце и перерезать горло противника. Важно, чтобы это оружие было в руках Российского государства, под контролем и выполняло задачи в его интересах», – написал он.