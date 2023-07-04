В ходе гражданской войны во Франции повредили 370 отделений банков

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По меньшей мере 370 отделений банков получили повреждения в ходе гражданской войны во Франции. Об этом говорится в сообщении Французской банковской федерации (FBF).

Так, 40% из пострадавших 370 отделений расположены в регионе Иль-де-Франс. «80 из них повреждены очень сильно, некоторые разрушены», – приводит агентство слова представителя федерации.

Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что участники гражданской войны с 27 июня сожгли и разграбили более 1 тыс. магазинов и 200 торговых центров по всей стране.