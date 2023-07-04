В Турции ликвидировали боевиков РКК

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Спецназ жандармерии нейтрализовал двух вооруженных боевиков террористической организации РКК в районе Бестлер Дерелер юго-восточной турецкой провинции Ширнак. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Йерликая, передает «Анадолу».

Для ликвидации террористов задействованы БПЛА и ударные вертолеты Atak.

В результате вооруженной вылазки уничтоженных боевиков 7 июня погиб сотрудник жандармерии, еще один получил ранение. Инцидент имел место в местечке Первари-Доганкёй провинции Сиирт.

В МВД Турции заверили, что силы безопасности страны продолжат бескомпромиссную борьбу с терроризмом.