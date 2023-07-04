Украина обвинила Россию в применении химоружия |
Макрон из-за гражданской войны введет чрезвычайное положение |
Макрон заявил о прохождении пика гражданской войны во Франции |
Зардушт Ализаде – «Минвалу»: «Мы идем на обострение с Россией. И что Москва сможет сделать Баку? Она с Украиной не справляется» |
Верхушка сепаратистов отказалась от переговоров с Баку и на территории третьей страны |
Теракт в Тель-Авиве (видео) |
Хрен редьки не слаще: ни в Армении, ни во Франции |
Токаев потроллил ШОС |
Столтенберг останется главой НАТО |
Главное Мир

Нетаньяху объявил о завершении КТО в Дженине

Нетаньяху объявил о завершении КТО в Дженине

Сегодня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил КПП Салем близ Дженина, заявил о завершении контртеррористической операции в городе и поздравил израильских военных, «успешно уничтоживших множество террористов». Он подчеркнул, что акция не будет разовой и будет повторяться до тех пор, пока будет оставаться необходимость бороться в регионе с терроризмом.

«Я поздравляю наших храбрых бойцов, которые уничтожили большое количество террористических целей в Дженине и тем самым предотвратили множество нападений. Сейчас мы завершаем миссию, и могу сказать, что наша масштабная операция в Дженине не разовая», — заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.

Теги:
Из этой рубрики
Макрон допустил отключение соцсетей во Франции в случае эскалации гражданской войны
Мир

Макрон допустил отключение соцсетей во Франции в случае эскалации гражданской войны

2023/07/04, 23:39
Мощные взрывы в Донецке и Макеевке (видео)
Мир

Мощные взрывы в Донецке и Макеевке (видео)

2023/07/04, 23:10
Спецагенты обнаружили в Белом доме белый порошок
Мир

Спецагенты обнаружили в Белом доме белый порошок

2023/07/04, 22:57
В ходе гражданской войны во Франции повредили 370 отделений банков
Мир

В ходе гражданской войны во Франции повредили 370 отделений банков

2023/07/04, 21:46
Оганян обвинил Пашиняна во лжи
Мир

Оганян обвинил Пашиняна во лжи

2023/07/04, 21:30
Венгрия поддержит членство Швеции в НАТО лишь с одобрения Турции
Мир

Венгрия поддержит членство Швеции в НАТО лишь с одобрения Турции

2023/07/04, 20:16
Нетаньяху объявил о завершении КТО в Дженине
Мир

Нетаньяху объявил о завершении КТО в Дженине

2023/07/04, 19:47
Макрон из-за гражданской войны введет чрезвычайное положение
Мир

Макрон из-за гражданской войны введет чрезвычайное положение

2023/07/04, 19:33
Израиль стирает лагерь Дженин с лица земли в ходе своей военной операции (видео)
Мир

Израиль стирает лагерь Дженин с лица земли в ходе своей военной операции (видео)

2023/07/04, 19:18