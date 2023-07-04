Нетаньяху объявил о завершении КТО в Дженине

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Сегодня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил КПП Салем близ Дженина, заявил о завершении контртеррористической операции в городе и поздравил израильских военных, «успешно уничтоживших множество террористов». Он подчеркнул, что акция не будет разовой и будет повторяться до тех пор, пока будет оставаться необходимость бороться в регионе с терроризмом.

«Я поздравляю наших храбрых бойцов, которые уничтожили большое количество террористических целей в Дженине и тем самым предотвратили множество нападений. Сейчас мы завершаем миссию, и могу сказать, что наша масштабная операция в Дженине не разовая», — заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.