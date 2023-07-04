Грузия применит первый в мире препарат против карликовости

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Грузия станет третьей страной в мире, у которой будет национальный протокол управления редким заболеванием ахондроплазией (генетической низкорослостью), заявил глава тбилисской детской клиники им. Иашвили, член работающей над документом группы Иване Чхаидзе, сообщает «Грузия-Онлайн».

Весной родители детей с ахондроплазией проводили перманентные акции с требованием обеспечить их детей первым в мире препаратом от редкого заболевания. Над проблемой начал работать координационный совет при Минздраве Грузии.

«Я думаю, что Грузия разработала один из лучших протоколов. В мире только у двух стран есть такой протокол, и мы будем третьей страной, у которой будет национальный протокол управления ахондроплазией», – сказал журналистам Чхаидзе.

По словам Чхаидзе, национальный протокол должен быть утвержден к 15-20 июля. Это решение приняли на заседании координационного совета, работающего над вопросами редких заболеваний, и занимающейся протоколом управления ахондроплазией группы.

В протоколе одной из возможностей управления этим заболеванием назван препарат «Восоритид». Как отметил Чхаидзе, на встрече была рассмотрена окончательная версия протокола и те замечания, которые поступили от экспертов сферы.

«Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что эту версию протокола рассмотрит эксперт и, в конечном счете, протокол оценят как представители рабочей группы, так и грузинские и иностранные эксперты», – заверил Чхаидзе.

В частности, в протоколе детально рассмотрены методы лечения ахондроплазии, генетические причины, критерии диагностики, а также уход за этими пациентами, пояснил он.

Между тем, родители детей с ахондроплазией сообщили, что по имеющейся у них информации, «Восоритид» завезут в Грузию в этом году, но конкретная дата не называется.

По словам одной из родительниц Маки Гочиашвили, на данный момент идут переговоры с американской компанией «Биомарин», производящей данный препарат. Компания хочет узнать, насколько Грузия готова внедрить этот препарат.

Однако, по словам родителей этих детей, важно, чтобы препарат был доступен в Грузии в этом году, иначе для некоторых он уже будет неэффективным. В конце июля станет известно, когда удастся Грузии завезти этот препарат.

Вопрос детей с ахондроплазией стал актуальным в Грузии после того, как родители детей с этим заболеванием начали проводить перманентные акции протеста с требованием профинансировать для их детей первый в мире препарат против карликовости.

В правительстве готовы выделить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его рекомендует ВОЗ.

Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей.

Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов).

Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.