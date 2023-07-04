Зардушт Ализаде – «Минвалу»: «Мы идем на обострение с Россией. И что Москва сможет сделать Баку? Она с Украиной не справляется»

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Геополитическая ситуация в мире стремительно меняется на фоне российско-украинского конфликта. Параллельно этому обостряются и отношения между Баку и Москвой. Последнее обострение связано с тем, что Россия отказалась осуществлять логистику через азербайджано-российскую границу в Карабах.

О том, какие процессы идут в регионе Южного Кавказа, а также и в мировой геополитике, рассказал в интервью Minval.az политолог Зардушт Ализаде.

– Как вы оцениваете действия России и ее позицию — использовать только лачинскую дорогу?

– Если ты решил защищать свои национальные интересы, надо быть готовым, или уступать, или защищать. Мы идем на обострение с Россией, и это выбор Баку. Или мы должны отступить, или должны договориться с Турцией, получить гарантии от нее и жестко потребовать от России, чтобы она учитывала национальные интересы Азербайджана.

Гарантии Турции будет достаточно, чтобы вынудить Россию. То, что они требуют на лачинской дороге — это фактическая агрессия и игнорирование национального суверенитета Азербайджана. Они обязаны считаться с национальными интересами Азербайджана, и по-другому никак. Что касается возможного обострения, то это обострение может быть и политическим, и экономическим, и даже военным. И что Москва сможет сделать Баку? Она с Украиной не справляется, что она будет делать с Азербайджаном? Путину придется выбирать: стоит ли открывать второй фронт? Тут надо понимать, что это не решение Азербайджана, а решение России. Причем Карабах — это не жизненно важный для России регион.

Когда возникла проблема, ее надо решать. Если ее не решать и откладывать, она может обернуться еще большей проблемой. Мы долго терпели оккупацию, потом на каком-то этапе перестали терпеть и решили большую часть проблемы, осталось малая часть. Название этой малой части проблемы – Россия. Не Армения, не сепаратисты. Армения и армяне Карабаха — это сателлиты России. Поэтому, если мы займем жесткую позицию и проявим достаточно твердости в отстаивании своих национальных интересов, России некуда деваться.

— Сегодня Иран стал членом ШОС. На фоне этого многие эксперты говорят о фрагментации мира на регионы и блоки, что может привести к мировой войне. Насколько это возможно? Как вы оцениваете роль России в ШОС?

— Третья мировая война исключена. Может, кто-то не знает технические возможности ядерной войны, но ученые смоделировали и пришли к выводу, что новая мировая война приведет к концу человечества. Никому не удастся выжить. Так что этот вариант обсуждать даже не стоит. Что касается ШОС, то она пока расширяется и трансформируется. На этом фоне Россия слабеет и теряет свои способности из-за неумелых управленцев, которые проворовались. Это оказывает влияние на международный вес и влияние России. Напротив, влияние Китая растет. Тот факт, что Иран вступил в ШОС, означает не усиление России, а усиление Китая, потому что Иран ориентируется на Китай. Вспомним, как Пекин примирил Эр-Рияд и Тегеран. Плюс у Китая в Иране долгосрочные инвестиции и интересы. Со своей стороны Китай — это выгодный большой рынок для иранских энергоресурсов.

– Кстати, на саммите ШОС председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что странам нужно отказываться от доллара и торговать в национальных валютах. Как вы видите процесс дедолларизации?

— Что касается того, что Си Цзиньпин заявил о торговле в национальных валютах, то доллар на сегодня теряет свои позиции как главной резервной валюты в мировой экономике. Если раньше доля доллара была 80%, то сейчас не превышает 50%. Но тем не менее, доллар еще долгое время будет сохранять свое важно значение. Россия недавно продала в огромном количестве нефть в Индию за рупии, но Россия не знает, что делать с этими рупиями в таком количестве, потому что это не конвертируемая валюта. Сейчас, имея эту валюту, она не может купить то, что ей нужно. Россия нуждается в высокотехнологичной продукции, а в Индии она может купить ткани, рис и издания легкой промышленности.

– Сейчас в мире много противоречий между глобальными игроками. Но есть ли рычаги и решения вопросов?

– Нет механизмов решения этих противоречий. Противоречия — это двигатель прогресса и решений многих проблем. Эти проблемы должны быть, чтобы человечество двигалось вперед. Но если нет международных согласованных механизмов мирного разрешения противоречий, то это неизбежно приводит к войне, регрессу и гибели. Это выбор лидеров ведущих стран. К сожалению, практика последних 30-40 лет показывает, что выдающихся политиков, которые видят и понимают, как их решить, становится мало.

После Вилли Брандта и Шарля де Голля, мировое политическое поле видело совершенно безликих политиков, таких, как Франсуа Олланд, Буш, Горбачев и многие другие. Абсолютно бездарные люди. Они не осознают сложности и значения стоящими перед государствами проблемам, умения найти правильное решение. Я уже не говорю о лидерах малых стран, которые играют роль массовки.

– Но ведь сейчас есть предложение реформировать СБ ООН. Многие страны и организации выступают за этот процесс. Насколько это возможно?

– Наличие количества людей, экономических возможностей не дает право той или иной стране или организации быть представленной в СБ ООН. Не будем забывать, что ООН была сформирована после Второй мировой войны, в силу тех обстоятельств, которые сложились по итогам войны.

В Совбез вошли 5 ведущих стран, которые тогда были немного сильнее, чем все остальные страны мира. Сейчас Россия сильно ослабла, Китай заметно усилился, США потеряли свои прежние позиции, Британия ослабла, потеряла свои позиции и откатилась назад. То же самое касается и Франции.

Появились новые страны, ведущие активную политику, по типу той же Турции, Индии, Ирана, Бразилии, Индонезии, Японии и так далее. Но на какие-то коренные изменения ООН не готова пойти. Потому что Устав ООН дает возможность каждому из члена СБ ставить вето. Россия всегда будет пользоваться этим правом вето, и никто не сможет лишить ее этого права, и она сама добровольно от этого не откажется, если не распадется. Или человечество должно заново учредить новую структуру, или пойти на коренную реформу ООН. Многие страны, имея большие экономические, политические и технологические ресурсы, не склонны учитывать мнение и интересы других стран. Сейчас весь мир критикует Россию за агрессию против Украины. И что? Россия учитывает это?

— Спасибо за беседу.

Ниджат Гаджиев