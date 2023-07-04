Назарбаева лишили очередного статуса

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в действующее законодательство, согласно которым первый глава республики Нурсултан Назарбаев лишен статуса руководителя высшего попечительского совета в таких организациях образования, как «Назарбаев университет», «Назарбаев интеллектуальные школы» и «Назарбаев фонд».

Соответствующие поправки содержатся в подписанном главой государства законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования». В частности, в закон «О статусе «Назарбаев университета», «Назарбаев интеллектуальных школ» и «Назарбаев фонда» предусмотрены поправки по определению полномочий президента по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования.

Согласно ранее действовавшей редакции документа, первым председателем высшего попечительского совета был Назарбаев. Вносимые изменения означают, что председателем высшего попечительского совета будет президент или назначаемое им лицо.