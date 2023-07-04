В поселке Балаханы найдена граната (видео)

На горячую телефонную линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Балаханы Сабунчинского района города Баку.
Как сообщили в министерстве, в связи с полученной информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию службы спасения особого риска МЧС.
Сотрудники правоохранительных органов при осмотре места происшествия установили, что обнаруженные боеприпасы представляют собой 1 ручную гранату F-1.
Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы службы спасения особого риска.
Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от него обнаружено не было.