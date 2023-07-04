Пригожину вернули найденные при обысках деньги

Главе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмену Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей (111950115.03 доллара США), которые были найдены 24 июня при обысках в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.
Кроме того, по информации издания, была возвращена техника в офис медиагруппы «Патриот». Изъятое во время следственных мероприятий имущество поступило и в «Вагнер Центр».
По информации «Фонтанки», Пригожину 2 июля вернули всю сумму и ценности. На самой процедуре передачи он не присутствовал. Предварительно, глава ЧВК в это время находился в Москве.