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Пригожину вернули найденные при обысках деньги

Пригожину вернули найденные при обысках деньги

Главе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмену Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей (111950115.03 доллара США), которые были найдены 24 июня при обысках в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Кроме того, по информации издания, была возвращена техника в офис медиагруппы «Патриот». Изъятое во время следственных мероприятий имущество поступило и в «Вагнер Центр».

По информации «Фонтанки», Пригожину 2 июля вернули всю сумму и ценности. На самой процедуре передачи он не присутствовал. Предварительно, глава ЧВК в это время находился в Москве.

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