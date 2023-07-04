Южная Корея подарила Азербайджану медицинское оборудование (фото)

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Правительство Южной Кореи пожертвовало Азербайджану медицинское оборудование для защиты здоровья детей из уязвимых групп населения в постпандемийный период.

В церемонии вручения приняли участие председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, посол Кореи в Азербайджане Ли Ин-Йонг, исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов и другие лица, сообщает Report.

Выступая на мероприятии, З. Алиев сказал, что корейское правительство всегда поддерживало Азербайджан в вопросах охраны здоровья населения: «Корея добилась больших успехов в области медицинского страхования. Конечно, для этого был пройден долгий путь. Мы очень заинтересованы в использовании богатого корейского опыта. Мы будем работать над дальнейшим развитием и укреплением сотрудничества между соответствующими учреждениями Кореи и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию”.

Напомним, что переданное оборудование состоит из дефибриллятора, аппарата для анестезии, аппарата искусственного дыхания, аппарата для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных, кювеза для новорожденных, устройства для фототерапии и регулятора кислорода. Общая стоимость оборудования составляет 300 тыс. долларов США (510 тыс. манатов).

Отметим, что медицинское оборудование было передано в Республиканский перинатальный центр и Детскую клиническую больницу № 2 имени А. Гараева.