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Гурбан Йетирмишли заявил, что у Азербайджана нет современной сейсмологической карты

Гурбан Йетирмишли заявил, что у Азербайджана нет современной сейсмологической карты

У Азербайджана нет сейсмологической карты, отвечающей современным требованиям.

Об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли на пресс-конференции, посвященной землетрясению в Каспийском море, сообщает Report.

По его словам, в настоящее время совместно с МЧС ведется работа в этом направлении.

Он отметил, что в последний раз подобная карта была разработана в Азербайджане в 1957 году: «С нашей стороны было сделано предложение о новой карте, ведется работа».

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