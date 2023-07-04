Гурбан Йетирмишли заявил, что у Азербайджана нет современной сейсмологической карты

У Азербайджана нет сейсмологической карты, отвечающей современным требованиям.
Об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли на пресс-конференции, посвященной землетрясению в Каспийском море, сообщает Report.
По его словам, в настоящее время совместно с МЧС ведется работа в этом направлении.
Он отметил, что в последний раз подобная карта была разработана в Азербайджане в 1957 году: «С нашей стороны было сделано предложение о новой карте, ведется работа».